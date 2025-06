Ladro al ristorante trova solo monetine. Poi rapina il titolare

Si era intrufolato nel ristorante per rubare, racimolando solo 16 euro in monetine. Ma quando si era trovato davanti il titolare, aveva estratto un coltello costringendolo a consegnare 5mila euro. Una rapina commessa a Merone, al ristorante La Pagoda, il 26 settembre, per cui ora è stato condannato a 3 anni e 10 mesi con rito abbreviato Saif Eddine Fouad, marocchino di 36 anni residente a Erba. L’uomo si era introdotto nel locale spaccando il vetro della porta di ingresso, convinto che dentro non ci fosse nessuno. Dalla cassa era riuscito a prelevare solo 16 euro in spiccioli, ma all’improvviso era comparso il titolare: Fouad aveva quindi estratto un coltello, rapinandolo. Poco dopo era stato arrestato in flagranza dal Radiomobile dei carabinieri, ai quali si era avvicinato minacciosamente, ed era stato bloccato con il taser.

Pa.Pi.