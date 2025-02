Ladri in trasferta. Prese due bande

Bande di sudamericani che prendono case con affitti brevi per un paio di settimane e svaligiano abitazioni. Due o tre colpi al giorno, trafugando gioielli, abbigliamento e accessori di marca. Due gruppi sono ora finiti in carcere: il primo, di sei persone, individuato dalla Squadra Mobile di Como, il secondo in Canton Ticino, quattro uomini. Agivano con lo stesso metodo: tre alla volta, in abitazioni isolate e senza cani, verificavano che non ci fosse nessuno ed entravano spaccando un infisso.