La visita guidata all’asilo Sant’Elia per le Giornate Fai

Domani e domenica torna la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno di migliaia di volontari in tutta Italia. A Como sarà eccezionalmente aperto l’asilo Sant’Elia, uno dei capolavori dell’architettura razionalista italiana, da anni in stato di abbandono. Durante la visita, della durata di quaranta minuti circa, i visitatori saranno accompagnati dagli apprendisti Ciceroni delle scuole superiori. In provincia di Como si potranno visitare anche Villa del Balbianello, Villa Fogazzaro e il nuovo Polo Astronomico di Sormano.