La Valsassina sui pedali . Nuova ciclabile

A piedi o pedalando la Valsassina merita di essere scoperta anche nella bella stagione, non solo in vetta ma anche a mezzacosta, a renderlo più semplice il progetto di una nuova pista ciclopedonale approvato a Barzio. L’intervento, che ha ottenuto il via libera da parte della giunta, è stato redatto dall’architetto Flavio Cattaneo e prende il via dall’area Conca nell’area attorno alla palestra comunale, non lontano dal centro sportivo e a valle della SP64. La pista, che costerà 230mila euro, è strategica per il collegamento tra il terzo lotto della pista ciclabile proveniente dal fondovalle e il futuro tratto in direzione Cremeno, entrambi di competenza della Comunità Montana. "Il progetto prevede la creazione di un percorso in sicurezza per ciclisti e pedoni - spiega il sindaco Andrea Ferrari - riprendendo tipologia di asfalti e steccati coerenti con quelle già individuate per il lotto in capo alla Comunità Montana. Questo intervento inoltre consente di apportare notevoli migliorie all’area a parcheggio di fronte alle casette ecologiche e contempla anche la creazione di un’area di sosta libera per camper". Ora si passerà alla fase d’appalto e la previsione è che il tratto di competenza barziese possa essere pronto entro l’estate 2026. La realizzazione della ciclabile si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dell’area della frazione Conca Rossa, che include anche il rilancio del centro sportivo comunale. Recentemente l’amministrazione ha pubblicato il bando di gara per la concessione dell’impianto che comprende quattro campi da tennis, spazi verdi e un locale bar e ristorante. Ro.Can.