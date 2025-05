Caso di Dengue in paese. Trattamenti anzi-zanzare

Proseguono fino a domani i trattamenti anti anofeli in paese, in località Olmeda, dove si è manifestato un caso di Dengue. "La febbre gialla è stata contratta all’estero da parte di una persona che ha pernottato per alcuni giorni in località Olmeda e si trova già ricoverata in sorveglianza sanitaria all’Ospedale Sant’Anna – spiega il sindaco Emanuele Cappelletti –. Il contagio non avviene tra uomo e uomo, ma solo veicolato da Zanzara Tigre, che fortunatamente in questo momento dell’anno non dovrebbe essere ancora nella stagione di piena proliferazione". I trattamenti interesseranno un’area di 200 metri attorno all’abitazione e si svolgeranno dalle 2 alle 6 del mattino, la popolazione dovrà tenere le finestre chiuse.