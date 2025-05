Cantiere sottopasso e disagi, si vede la “luce“

Proseguiranno fino a questa sera i disagi per i turisti diretti in treno in città da Milano sulla linea Saronno - Como Lago, interrotta a Camerlata per i lavori del nuovo sottopasso pedonale della stazione Como Borghi. Nonostante gli autobus sostitutivi messi a disposizione da Trenord molti viaggiatori stranieri hanno avuto difficoltà a orientarsi tra orari e fermate. Disagi proseguiti per tutto il lungo ponte del 1 maggio, da quando cioè è stata interrotta la linea per consentire le operazioni di taglio dei binari, rimozione della massicciata e lo scavo. Una grande gru è stata posizionata in piazzale Gerbetto, parzialmente chiuso al traffico, per la messa in opera delle strutture prefabbricate del sottopasso che saranno poi impermeabilizzate. Entro questa sera lo scavo sarà ricoperto e riposizionata la massicciata ferroviaria per procedere alla posa dei nuovi binari.

A seguire verranno effettuati tutte le prove tecniche di funzionamento dell’impianto. Interventi sono stati compiuti anche sulla banchina del binario 1, l’unica utilizzabile dopo la soppressione dell’altro binario, dove sono stati sistemati i cordoli ammalorati e rifatta la pavimentazione con inseriti i nuovi percorsi per ipovedenti. Gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dello scalo del capoluogo lariano, dal costo di oltre 4,5 milioni di euro, si concluderanno entro il prossimo mese di ottobre.

Ro.Ca.