La Provincia di Lecco va in “Gol” contro la disoccupazione

La Provincia di Lecco a rete contro la disoccupazione. Più di un disoccupato su due può contare sul supporto dei 18 tutor dei provinciali di Lecco e di Merate e degli operatori degli altri servizi accreditati sul territorio, grazie al programma Gol, Garanzia occupabilità dei lavoratori. Un terzo ha anche trovato un posto, altri beneficiano dei sussidi e degli aiuto di Stato previsti per legge. Nei primi cinque mesi del 2023 sono stati più di 3mila – 3.022 per la precisione – le persone he hanno sottoscritto un patto di servizio personalizzato con un tutor. Per gli 2003, in base agli obiettivi regionali previsti per il Lecchese, è previsto che siano almeno 5.697 le persone disoccupate, giovani e adulte, che aderiscono al programma Gol in provincia: in meno di metà anno è stato quindi già superato il giro di boa per centrare il target assegnato, con una percentuale di avanzamento del 53%.

In 1.281 sono già stati presi in carico per l’attivazione di una dote, cioè un pacchetto di servizi gratuiti che possono essere fruiti dai beneficiari della misura. Rispetto al numero complessivo, sono 537 le "doti formazione" che consentono la partecipazione a corsi di formazione, in parte già iniziati o conclusi, in parte da avviare. Il progetto Gol, finanziato dal Pnrr , garantisce un supporto gratuito alle persone, beneficiarie o meno di strumenti di sostegno al reddito, che, dopo aver rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, necessitano di servizi di orientamento, qualificazione professionale e accompagnamento alla ricerca di un impiego. Nei primi 11 mesi di attuazione di Gol in provincia, sono 9.612 le persone profilate. "È necessario un ampliamento dell’offerta di corsi professionalizzanti, in special modo in materia di digitalizzazione e per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali più richieste" spiega il consigliere provinciale delegato Carlo Malugani. Daniele De Salvo