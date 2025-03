La pianista giapponese Kodama. Un’esibizione a scopo solidale

La pianista giapponese Mako Kodama (foto) ritorna per il secondo appuntamento di Aperitivo in Concerto, organizzato da Arte Solidale, dedicato alla musica romantica e sognante di Franz Schubert. Dai famosissimi Improvvisi ai Momenti musicali, fino alla celebre Fantasia in Fa minore eseguita a quattro mani con Danilo Mascetti, l’evento condurrà il pubblico nelle atmosfere intime ed appassionate del primo Romanticismo a Vienna.

L’appuntamento è per domenica 6 aprile alle 18.30, all’ex Asilo Maria, Amici di Arte Solidale, in via Brentano 8 a Griante. Un aperitivo in concerto con ingresso a offerta libera, per raccogliere fondi a sostegno dei minori in condizione di difficoltà che vivono nel territorio comasco, organizzato con la collaborazione dell’associazione ex alunni del Vanoni di Menaggio, e la cooperativa sociale Azalea.

Mako Kodama è una pianista e fortepianista giapponese attualmente residente a L’Aia, nei Paesi Bassi. Con una profonda passione sia per il pianoforte moderno che per il repertorio storico del fortepiano, è nota per la sua arte espressiva e la presenza scenica dinamica. Nel 2023, ha organizzato, diretto e suonato in diversi concerti, tra cui i Concerti per fortepiano di Mozart e il Concerto per fortepiano di Haydn, con un’orchestra composta dai suoi colleghi di musica da camera a L’Aia. Ogni anno torna in Giappone per esibirsi in recital da solista.

Pa.Pi.