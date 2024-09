La festa delle api a Ponte Lambro . Mercato, animazione e concerti

Tutto pronto per la 15ª edizione della “Festa delle Api“, che si terrà oggi e domani a Ponte Lambro a Villa Guaita (piazza Puecher). Un weekend dedicato alla conoscenza del mondo delle api e dell’apicoltura, dell’agricoltura biologica e della sostenibilità ambientale. Una festa in cui sarà possibile degustare mieli del territorio e altri prodotti delle aziende agricole biologiche.

La manifestazione è organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, in collaborazione con ApiLombardia e con gli apicoltori locali. La festa si aprirà nel pomeriggio di sabato 28 settembre (dalle ore 13:30 alle 19:00), con il mercato agricolo biologico. Dalle ore 15 il divertente momento di animazione per bambini dal titolo “Il Ronzio dell’Ape“, con pupazzi e burattini, a cura di Marta Stoppa e Cristina Quadrio.Dalle ore 16 il gruppo musicale “Blues Society di Pier & Raf” intratterrà i visitatori con musica dal vivo. Domani la festa proseguirà per tutta la giornata (dalle ore 9:30 alle 19:00).