La città che cambia Lavori sul lungolago Alla fine del mese primo tratto pronto

Verrà ultimato entro la fine di giugno il primo tratto del lungolago, da Sant’Agostino a piazza Cavour, dove gli operai di Aria Spa, braccio operativo di Regione Lombardia, e quelli del comune stanno lavorando fianco a fianco, ma se turisti e pedoni potranno finalmente tornare a passeggiare senza ostacoli per le auto le difficoltà proseguiranno almeno fino alla fine dell’anno. È stata infatti chiesta una proroga di altri sei mesi per l’occupazione della corsia di marcia lato lago, indispensabile per consentire a tecnici e operai di completare la linea di drenaggio delle acque bianche. In particolare la carreggiata lato lago di piazza Cavour sarà chiusa come la corsia preferenziale di Lungo Lario Trento in direzione piazza Matteotti compresa tra via Cairoli e piazza stessa. Vietato transitare sulla corsia di marcia preferenziale di piazza Cavour in direzione piazza Matteotti compresa tra Lungo Lario Trento e Lungo Lario Trieste. Verrà chiusa la corsia preferenziale di Lungo Lario Trieste in direzione di piazza Matteotti, sarà istituito un senso unico di marcia in direzione viale Cavallotti.

La viabilità pedonale verrà modificata indirizzandola sul lato opposto a quello interessato dai lavori sfruttando i due attraversamenti pedonali semaforizzati esistenti. A cercare di evitare il formarsi di code saranno i movieri che avranno anche il compito di far attraversare i pedoni diretti dalla piazza alla passeggiata e all’imbarcadero. Una notizia che non farà di sicuro piacere ai sindaci dei comuni serviti dalla statale Lariana, che da un paio di mesi a questa parte, in concomitanza con i lavori lungo la passeggiata da Sant’Agostino a piazza Cavour, hanno lamentato code. Disagi destinati a protrarsi per tutto il 2023. Roberto Canali