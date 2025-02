Ketamina e cocaina, arrestato

È finita nel peggiore dei modi la serata al bar di un trentenne di Vertemate con Minoprio trovato in possesso di ketamina, hashish, cocaina e oltre 6.500 euro in contanti nascosti dell’auto. L’uomo era in compagnia di un’amica, una venticinquenne di Lomazzo, ed è stato fermato all’uscita del locale per un controllo dai carabinieri di Cermenate e dagli uomini del Radiomobile di Cantù, siccome i due si sono dimostrati molto agitati i militari hanno deciso di passare al setaccio anche la loro auto. Ben nascosti all’interno dell’utilitaria, riposti in sacchetti di cellophane c’erano 11 grammi di cocaina, dell’hashish e un grosso involucro in cellophane con all’interno 800 grammi di una sostanza in cristalli triturati. Il trentenne è stato arrestato con l’accusa di spaccio e portato in carcere al Bassone.