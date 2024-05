Inverigo, travolto da un ubriaco alla guida: 48enne di Monza muore sul colpo

BARLASSINA – I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma le sue condizioni erano ormai troppo gravi, a causa dell’urto con l’auto che lo ha colpito sabato notte mentre camminava lungo via Don Gnocchi a Inverigo, nella provincia lecchese.

Elmahjoub Ghazal, marocchino di 48 anni residente a Barlassina, è morto poco dopo le 23.15 di sabato sera, prima ancora che il personale del 118 riuscisse a tentare un trasporto in ospedale.

Alla guida dell’automobile che lo ha investito, una Toyota Yaris, c’era un trentanovenne di Anzano del Parco, risultato leggermente positivo all’alcoltest.

I carabinieri di Lurago d’Erba, intervenuti per i rilievi, hanno terminato gli accertamenti a tarda notte, denunciando l’uomo a piede libero per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Nel frattempo stanno procedendo gli accertamenti per arrivare a ricostruire la dinamica precisa dell’incidente, avvenuto in via Don Gnocchi a Inverigo, il tratto di strada rettilineo che conduce verso Lurago d’Erba. Qui il pedone è stato urtato e sbalzato a terra, fin da subito è ridotto in condizioni irreversibili. Il suo decesso è stato dichiarato sul posto, al termine dei tentativi di rianimazione.

Ora il magistrato di turno della Procura di Como, Michele Pecoraro, deciderà quali ulteriori accertamenti disporre, ma quello di Inverigo non è stato il solo incidente avvenuto nel fine settimana nello stesso territorio. A Merone alle 4.30 di sabato notte, cinque giovani di età compresa tra i 19 e i 20 anni, sono rimasti feriti a causa del ribaltamento della loro auto: uno di loro è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza.