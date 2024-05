Incidente a Inverigo, pedone travolto e ucciso da un’auto sull’Arosio-Canzo

Inverigo, 12 maggio 2024 – Un pedone di 48 anni è stato travolto e ucciso questa notte a Inverigo. L’incidente è avvenuto alle 23.15 sulla Arosio-Canzo, sul rettilineo tra Inverigo e Lurago d’Erba su cui si affacciano diversi locali pubblici. L’uomo è stato investito e sbalzato a terra, fin da subito in condizioni gravissime.

I soccorritori del 118, intervenuti con ambulanza e automedica, hanno cercato ti rianimarlo e stabilizzarlo per oltre un’ora, ma non sono riusciti a trasportarlo in ospedale: l’uomo è stato dichiarato morto sul posto.

Per i rilievi, e per ricostruire l’accaduto, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Cantù, che ora trasmetteranno le prime informazioni al magistrato di turno della Procura di Como.