Inverigo, assalto al supermercato: cliente reagisce alla rapina e uno dei banditi spara

Inverigo (Como), 19 novembre 2023 - Serata movimentata quella di ieri al supermercato In’s di Inverigo assaltato alle 19, poco prima dell’orario di chiusura, da due rapinatori che, arma in pugno, si sono diretti verso le casse per farsi consegnare il denaro.

Uno dei clienti però ha reagito cercando di sventare la rapina e uno dei due rapinatori ha risposto sparando un colpo in aria, non si sa se nella colluttazione o volontariamente, per fortuna senza colpire nessuno. Successivamente i due rapinatori si sono fatti consegnare parte dell’incasso, circa 700 euro, e sono fuggiti di corsa facendo perdere le loro tracce. Probabilmente si sono allontanati in auto, magari con l’aiuto di un terzo complice. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Cantù.