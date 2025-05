Inquinatore in trasferta. Fotografato e multato

Era venuto “in trasferta“ dalla provincia di Varese per abbandonare un carico di rifiuti in un bosco, ma a distanza di qualche settimana si è visto recapitare a casa una denuncia accompagnata da una multa salata. La Polizia locale ha concluso con successo un’indagine volta a contrastare il deposito illecito di rifiuti lungo l’area boschiva della provinciale 33. Grazie alle immagini riprese dalle fototrappole gli agenti sono riusciti a rintracciare il proprietario di un furgone, il quale, convocato presso il comando per essere sentito in merito ai fatti accaduti, ha ammesso di aver più volte scaricato in quell’area sacchi di rifiuti per un totale di venti. L’uomo, residente nel basso Varesotto, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Como per violazioni ambientali. Inoltre, al responsabile è stata comminata una sanzione di 2.500 euro, oltre all’intimazione di ripristinare lo stato dei luoghi, procedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati secondo la normativa vigente, fornendo alla Polizia locale idonea documentazione comprovante le azioni di bonifica intraprese. Dal comando assicurano che i controlli proseguiranno per accertare ulteriori scarichi illeciti nella stessa zona, al fine di tutelare l’ambiente e prevenire futuri atti di inquinamento. L’invito rivolto ai cittadini è di segnalare prontamente qualsiasi episodio sospetto.