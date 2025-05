Mezzo secolo di Allonsanfan in Brianza

A mezzo secolo esatto dall’uscita è stato ricordato ieri a Erba il film Allonsanfan dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani. Perché proprio a Erba questa celebrazione? Per il fatto che nella città brianzola, e d’intorni, in particolare nella villa Amalia, neoclassica, opere dell’architetto Leopoldo Pollack fu girata gran parte della pellicola. Allonsanfan opera di ambientazione risorgimentale ha avuto come interpreti Marcello Mastroianni, Lea Massari, Laura Betti, Mismi Farmer, Renato De Carmine, le musiche sono di Ennio Morricone. Mastroianni interpreta il nobile Imbriani ex ufficiale napoleonico di nobile famiglia, dopo aver abbandonato la Carboneria, viene costretto da una donna a riprendere i rapporti con essa. La rievocazione è avvenuta ad opera del “Lake Como walkin Festival”, una gruppo che pone l’attenzione sui luoghi lariani e brianzoli, dove furono collocati i set di film importanti. L’impresa è intitolata “I laghi del cinema”. Oltre che a Villa Amalia, Allonsanfan è stato ambientato a Baggero di Merone e sulla rive settentrionale del lago di Alserio. Ieri l’organizzatore e ideatore di questa bella iniziativa, il giornalista comasco Pietro Berra, ha condotto la comitiva prima nella antica chiesa di Santa Maria degli Angeli nel complesso di Villa Amalia, poi nella sala principale dell’edificio, nel parco e sul pronao dove furono girate molte delle scene principali. Hanno collaborato gli insegnati e un gruppo di studenti del liceo Carlo Porta che si trova nel ex scuderie della villa. Sono state rievocate anche immagini scattate da Amedeo Vergani sul set cinquant’anni fa.