Como, infermiera aggredita da paziente all’ospedale Sant’Anna

Como – Un’infermiera in servizio nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Sant’Anna è stata aggredita la scorsa notte da un paziente, già soggetto a particolari attenzioni, che è riuscito ad avvicinarla e colpirla con calci e pugni. La donna è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni per le contusioni in tutto il corpo e una ferita alla testa che è stata suturata.

"Purtroppo questa notte ancora una bruttissima aggressione all’ospedale di San Fermo ai danni dei sanitari", è il commento del segretario generale Uil Fpl del Lario e Brianza Massimo Coppia, che prosegue: "Nell’esprimere la vicinanza e la nostra solidarietà alla collega vittima di questa ennesima aggressione durante lo svolgimento del servizio, chiediamo nuovamente la riapertura del Tavolo aziendale della sicurezza del personale aziendale. In caso contrario ci costituiremo parte civile ogni volta che un lavoratore sarà vittima di un’aggressione all’interno della Asst Lariana. Non è possibile lavorare in questo modo, con la paura di essere aggrediti ogni giorno".