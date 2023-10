San Siro, frontale tra due auto: sei persone coinvolte. Grave un automobilista

San Siro (Como), 14 ottobre 2023 - Sei persone sono state coinvolte in un incidente tra due auto che si sono scontrate frontalmente in località Santa Maria, poco dopo le 16. Ad avere la peggio un automobilista ticinese che è stato stabilizzato sul posto e intubato prima di essere trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Le altre persone coinvolte sono state trasportate in codice giallo in ospedale Gravedona e Menaggio. Sono intervenuti per le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della strada i vigili del fuoco dei distaccamenti di Menaggio e Dongo. L’incidente ha provocato molti disagi sulla viabilità causando code che si sono smaltite solo quando, completate le operazioni di soccorso, la strada è stata riaperta.