Como, con una mazza da baseball rompe il vetro di un’auto e tenta un furto: arrestato ventiseienne

Como, 7 settembre 2025 – Si aggirava tra le auto in sosta con un bastone, e quando la pattuglia della Squadra Volante è arrivata, era riuscito a intrufolarsi in uno dei veicoli, per commettere un furto. Sabato sera gli agenti hanno arrestato un marocchino di 26 anni senza fissa dimora e con numerosi precedenti, al termine di un intervento avvenuto in viale Innocenzo.

Sono stati alcuni passanti a chiamare la centrale operativa verso le 21.45 segnalando la presenza dell'uomo: quando gli agenti sono arrivati, pochi minuti dopo, lo hanno trovato all'interno di un'auto, di cui aveva spaccato un finestrino posteriore. Il ventiseienne, alla vista della polizia, è scappato, abbandonando a terra una mazza da baseball. Gli agenti lo hanno bloccato trattenendolo a fatica, mentre si divincolava e li minacciava. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di una power bank e un paio di cuffie audio bluetooth, rubate, che successivamente sono stati e restituiti ai proprietari.

A suo carico sono emersi a suo carico diversi precedenti di polizia, tra cui arresti per stupefacenti, reati in materia di immigrazione e un ordine di espulsione del Prefetto di L’Aquila. Il mese scorso era già stato arrestato dalla polizia di Como per rientro illegale nel territorio e per furti aggravati nella zona dello Stadio Sinigaglia. Arrestato per furto aggravato, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, e denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale e porto di armi ed oggetti atti ad offendere, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissimo che si svolgerà domani mattina.