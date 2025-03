Incidente auto-moto. Muore fisioterapista

Lo scontro, violentissimo, tra la moto e l’auto è avvenuto su un rettilineo: la prima stava percorrendo via dell’Industria a Montano Lucino, la seconda era impegnata in una manovra di svolta. Thomas Imperial, fisioterapista di 38 anni di Bulgarograsso, alla guida di una Aprilia Bsw, è stato sbalzato a terra, andando incontro a una gravissima compressione toracica. I soccorritori del 118, arrivati con ambulanza e automedica, hanno cercato di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare: il suo decesso è stato dichiarato prima del trasporto in ospedale. L’incidente è avvenuto ieri mattina alle 9.15, dove un pensionato di 78 anni residente a Como, alla guida di una Opel Mokka, stava facendo una manovra di svolta a sinistra per accedere ai parcheggi dell’area commerciale che costeggia la strada: i due mezzi si son urtati in corrispondenza della parte anteriore destra dell’auto. I carabinieri di Lurate Caccivio, intervenuti per svolgere i rilievi, stanno verificando la posizione esatta dell’auto al momento dello scontro, per verificare se ancora era posizionata sulla riga di mezzeria in procinto di avviarsi o se già si trovava sulla corsia da cui proveniva la moto, nella posizione in cui è rimasta ferma dopo l’incidente. Quando è sceso dall’auto, l’anziano conducente ha avuto un malore, ed è stato portato all’ospedale Sant’Anna in grave stato di choc, sottoposto ad accertamenti clinici proseguiti a lungo. La dinamica di quanto accaduto è apparsa comunque chiara, e il magistrato di turno della Procura di Como non ha ritenuto di dover procedere con l’autopsia, disponendo l’immediata restituzione della salma ai familiari. Paola Pioppi