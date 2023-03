Como incidente galleria A9 oggi: traffico in tilt, code di un’ora

Il tamponamento ha mandato il traffico in tilt

Como, 3 marzo 2023 - Giornata da incubo per gli automobilisti diretti verso il confine con la Svizzera, a causa del cantiere di Autostrade per l'Italia già da lunedì l'autostrada A9 è ridotta a mezzo servizio nel tratto tra Como Centro e Chiasso, ma questa mattina a rendere tutto ancor più complicato ci ha pensato un incidente all'interno della galleria San Fermo.

A causa di un banale tamponamento tra un'auto e un furgone si sono formate code di oltre due chilometri e per far largo ai mezzi di soccorso gli automobilisti sono rimasti in coda per oltre un'ora.

Le ambulanze, partite da San Fermo e Grandate, hanno faticato parecchio a raggiungere il luogo dello scontro e non hanno avuto miglior sorte i vigili del fuoco, per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per i due automobilisti coinvolti nell'incidente.