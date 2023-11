Incidente a Fino Mornasco, si ribalta con l'auto nella notte: soccorso un 53enne

Fino Mornasco (Como), 18 novembre 2023 - Si è ribaltato alla guida della sua auto mentre percorreva la Statale dei Giovi, ma è rimasto praticamente illeso un 53enne soccorso questa notte, attorno alle 3.30, in località Grillo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada e rimosso il veicolo, mentre dell’automobilista si sono occupati i soccorritori del 118, ma l’uomo nonostante lo stato di choc era in buone condizioni e ha rifiutato il ricovero in ospedale. La ricostruzione della dinamica dell’incidente toccherà ai carabinieri di Cantù, per ora si esclude il coinvolgimento di altri mezzi.