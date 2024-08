Mistero a Bellagio, auto fantasma si schianta nella notte: dentro ci sono tracce di sangue

L’allarme, poco prima di mezzanotte, è scattato per un incidente stradale, con un’auto uscita di strada e decisamente danneggiata. Ma quando i soccorritori sono arrivati in posto, dentro quel veicolo catapultato oltre il guard rail con c’era nessuno. Solo una traccia di sangue lasciata su una portiera, probabilmente dal conducente.

I vigili del fuoco arrivati verso le 23.45, si sono armati di flessibile per tagliare le parti in ferro che bloccavano il veicolo, abbandonato lungo la statale 583 all’incrocio tra via per Lecco e via San Vito, in corrispondenza del cartello che segna l’inizio del confine di Bellagio e all’altezza di una leggera curva, a causa della quale il conducente potrebbe aver sbandato. L’identità di chi fosse alla guida di quel veicolo è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

L’auto, che era finita in posizione trasversale rispetto alla strada, con un salto notevole, è risultata intestata a una società di noleggio. A cui è stata restituita completamente devastata nella parte anteriore del motore e del cofano. Non si sa nemmeno quante persone fossero a bordo, e se il sangue lasciato sul veicolo sia la conseguenza di un ferimento del conducente o di altre persone.

L’ipotesi più facile da fare, è che l’incidente sia avvenuto sotto effetto di alcol o stupefacenti, condizione che ha spinto il conducente ad allontanarsi velocemente. Nessuno pare si sia presentato in pronto soccorso nella ore successive con ferite compatibili, ed è plausibile pensare che le conseguenze non siano state così gravi da impedire di allontanarsi fino a raggiungere l’abitazione o l’hotel e di medicarsi da solo.

Ma non sarà comunque difficile risalire all’intestatario del contratto di noleggio, che dovrà comunque rispondere dei danni causati alla vettura. Ma dopo un tempo ormai utile a non incorrere in alcoltest o drugtest positivi, che oltre al danno economico metterebbero a rischio anche la patente. Dopo il recupero da parte dei vigili del fuoco, l’auto è stata rimossa, in attesa del completamento dei necessari accertamenti da parte dei carabinieri.