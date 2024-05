Incidente sull’autostrada A9, scontro tra tre auto: tra i feriti una 16enne, gravissimo un 12enne

Como, 10 maggio 2024 – Grave incidente, questa mattina verso le 8.30, sull’autostrada A9, al chilometro 29, all’altezza di Fino Mornasco, in direzione Milano.

Secondo le prime informazioni, tre automobili si sarebbero scontrate all'interno di uno scambio di carreggiata, dove la segnaletica era correttamente installata e segnalata, attuato per regolare la riapertura della dogana chiusa precedentemente per una festività in Svizzera e presidiato da squadre di viabili e polizia stradale.

Cinque i feriti. Quattro persone, componenti della stessa famiglia straniera, sono i più gravi: un 12enne è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo, dopo le prime manovre di rianimazione. Una 16enne, illesa, è stata portata al Sant’Anna di Como per accertamenti.

Ferita anche una 39enne, che avrebbe riportato un trauma all’addome ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano. Ricoverati al Sant’Anna di Como una 56enne – in codice giallo – con un trauma all’addome, alla schiena e a un braccio, e un 52enne – in codice verde –con un trauma a un braccio.

Sul posto oltre ai soccorsi – tre mezzi della Croce Rossa, un’automedica e l’elisoccorso – sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il traffico sull’A9 dallo svincolo di Turate è andato completamente in tilt: l’autostrada infatti è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Lomazzo e Fino Mornasco per permettere l’intervento dei soccorsi. Alle 10:30 è stata riaperta, dopo che sono terminate le operazioni da parte dei i soccorsi sanitari e meccanici, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, il traffico transita su due corsie e si registrano 5 km di coda in diminuzione verso Lainate.