Incidente a Como, si scontrano tre auto: quattro feriti

Como, 16 marzo 2025 – Quattro feriti in un incidente che questa mattina, poco dopo le 9.30, ha coinvolto tre veicoli in via per San Fermo della Battaglia a Como.

I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti con due mezzi per il soccorso agli occupanti e la messa in sicurezza del tratto di strada in cui è avvenuto lo scontro. Quattro persone – due donne di 47 e 61 anni e due uomini di 25 e 71 anni – sono state assistite dal personale del 118 intervenuto con due ambulanze e un’auto medica. Due feriti sono stati trasportati in ospedale rispettivamente in codice giallo e verde. In posto anche una pattuglia della polizia di stato e della polizia locale.