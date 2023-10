Incendio nella notte a Mozzate, le fiamme distruggono una tettoia e danneggiano una pizzeria e tre auto

Mozzate (Como), 9 ottobre 2023 - Questa notte alle 1.10 i vigili del fuoco di Appiano Gentile, Saronno e Como sono intervenuti per spegnere le fiamme di un rogo che ha distrutto una tettoia di una trentina di metri quadri, danneggiando anche i locali di una pizzeria e tre vetture che erano parcheggiate nelle vicinanze. Terminate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, l’intera area è stata messa sotto sequestro per le indagini del caso. Oltre ai vigili del fuoco di Como che dovranno ricostruire le cause del rogo e stabilire le modalità e il punto d'innesco l'episodio è stato segnalato anche all'autorità giudiziaria.