Cermenate, auto s’incendia nel parcheggio: a rischio i Tir posteggiati, arrivano i pompieri

Cermenate (Como), 26 aprile 2025 – Un’auto parcheggiata che s’incendia all’improvviso e e il rischio che il potenziale sversamento di carburante possa fare da miccia per i Tir posteggiati. Il rischio di un incendio di ben più vaste proporzioni è stato evitato grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Como. L’intervento risale alla tarda serata del 25 aprile, quando intorno alle 22,20, in un parcheggio a ridosso della statale dei Giovi a Cermenate.

L'auto è andata completamente distrutta dalle fiamme

Le squadre intervenute

Tre le squadre intervenute dai distaccamenti di Lomazzo e Cantù che hanno lavorato per lo spegnimento e messa in sicurezza dello scenario. In particolare i vigili del fuoco si sono adoperati affinché il carburante infiammato per il collasso del serbatoio del veicolo non si propagasse ad una motrice di un Tir. L’intervento immediato ed efficace ha permesso di evitare conseguenze più serie, e nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.