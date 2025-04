Grandate, allarme incendio alla Artsana

Grandate, 15 aprile 2025 – Allarme questo pomeriggio alla Artsana, nella sede di via Catelli a Grandate, dove è stato segnalato un incendio. I vigili del fuoco sono subito intervenuti alle 15.30 con quattro mezzi partiti dal comando provinciale di Como, che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo da cui era partita la segnalazione. Ma le squadre hanno fatto rientro poco tempo dopo, in quanto di fatto si era trattato di un principio di incendio. A far scattare i timori del personale, è stato un surriscaldamento di un faretto all’interno all’interno della sala mensa, da cui si sono generate le fiamme che hanno intaccato la copertura in legno presente sul soffitto. Mentre i mezzi dei vigili del fuoco si dirigevano verso via Catelli, la squadra degli addetti alla sicurezza interna allo stabilimento era intervenuta con gli estintori, che hanno subito messo fine al rogo evitando che si espandesse. I vigili del fuoco si sono quindi limitati a fare un accertamento sulle effettive condizioni di ripristino della sicurezza, escludendo che le fiamme potessero riformarsi. Nessuno è rimasto coinvolto, nemmeno a livello di intossicazione da fumi.