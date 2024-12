Incendio in un appartamento a Como: morto un uomo anziano

Como, 23 dicembre 2024 - Una persona anziana, molto probabilmente un uomo, è morta nell'incendio del suo appartamento al secondo piano di una palazzina in via Italia Libera a Como intorno alle dieci di stamattina.

Sul posto ci sono i vigili del Fuoco che stanno terminando le operazioni di spegnimento del rogo e hanno chiuso la strada..

Giovedì scorso una donna, Moallem Messaouda di 70 anni aveva perso la vita a Monza in un Incendio scoppiato nella suo appartamento posto al terzo piano di un contesto condominiale in via Vecellio a Monza, appartamento in housing sociale del Comune.