Como, scoppia un incendio in una casa. Quattro squadre di vigili dei fuoco al lavoro

Como, 23 gennaio 2025 – Quattro squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti di Cantù e Appiano Gentile sono impegnate in via Virgilio a Como, zona di Casate, per un incendio scoppiato all’interno di una abitazione.

L’allarme è arrivato pochi minuti prima delle 17, quando sono stati organizzati i soccorsi, arrivati in posto velocemente. L’intervento è tuttora in corso, senza il coinvolgimento di persone o conseguenze di intossicazione. Al momento non sono ancora state accertate le cause del rogo e il punto di innesco, che potrà essere individuato solo a lavori di spegnimento ultimati.