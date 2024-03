In zona Dogana una raffica di sequestri

Elettronica e abbigliamento, ma anche un quadro fiammingo e due libri antichi. L’intensificazione dei controlli della Guardia di finanza in zona di vigilanza doganale, tra Ponte Chiasso e Oria Valsolda, nell’ultimo fine settimana ha portato a sequestri di contrabbando di ogni genere. Una prima verifica è sfociata nel ritrovamento di 12 colli contenenti 700 chili di componenti elettronici usati, destinati a personal computer, provenienti dalla Svizzera. Oltre alla merce, è stato sequestrato il veicolo utilizzato per il loro trasporto, in applicazione di quanto prevede il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Durante un altro controllo sono stati sequestrati alcuni capi di abbigliamento di una nota griffe di moda, provenienti dalla Svizzera, sempre in violazione di quanto consentito per i transiti di merci dalla Svizzera all’Italia. Il sequestro più importante riguarda invece il rinvenimento, nell’auto di un cittadino italiano, di un quadro attribuibile a un noto pittore dell’epoca fiamminga, una veduta di un ambiente lacustre di piccole dimensioni, e di due libri antichi, ritenuti riconducibili allo stesso artista, ugualmente rilegati con copertina rigida in tessuto e scritta dorata sul frontespizio. Tutto messo sotto sequestro, in attesa di essere sottoposti a una consulenza specialistica per verificarne l’autenticità e stimare il loro valore di mercato. Tutta la merce è stata consegnata all’Ufficio delle Dogane che provvederà ad emettere le sanzioni. Sempre nell’ultimo fine settimana, durante gli abituali monitoraggi dei mezzi in transito, sono stati sottoposti a controllo 100 veicoli e circa 150 persone, tra cui un soggetto extracomunitario privo di permesso di soggiorno. Pa.Pi.