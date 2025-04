Como, importuna passanti e sferra pugni alle automobili in transito

Como – Ha importunato i passanti, sferrato pugni alle auto in transito e resistito ai controlli. La polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, un 28enne del Bangladesh, senza fissa dimora con precedenti di polizia. L'uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta e gli è stato notificato un ordine di allontanamento in base al regolamento di polizia urbana. Una volante è stata indirizzata nei pressi dei giardinetti di via Leoni, dove era stata segnalata la presenza molesta del 28enne bengalese. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e constatata la pericolosità del soggetto, che era ubriaco, e la vicinanza del campetto da calcio dove erano presenti bambini, hanno deciso di procedere al suo accompagnamento presso la questura. La reazione del 28enne è stata sin da subito aggressiva e violenta, parolacce e insulti si sono trasformati ben presto in spintoni e resistenza a salire nell'auto di servizio. Pochi istanti e il 28enne è stato adeguatamente convinto a salire in auto e accompagnato in questura, dove è stato denunciato in stato di libertà.