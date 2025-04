Como: tenta il furto in una casa, il giorno dopo viene riconosciuto dal proprietario per strada

Como, 22 aprile 2025 – Ha tentato un furto in un’abitazione, e il giorno successivo è stato riconosciuto per strada dal proprietario dell’appartamento. Così l’uomo, un venticinquenne danese senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dalla polizia, subito chiamata dal proprietario di casa.

La chiamata alla centrale operativa è arrivata verso le 14 di ieri pomeriggio, lunedì 21 aprile. Subito una pattuglia della Squadra Volante è stata inviata in via per Brunate a Como, su segnalazione di un comasco di 64 anni, che sosteneva di aver riconosciuto e seguito a piedi, la persona che la sera precedente aveva tentato di commettere un furto nella sua abitazione.

Gli agenti hanno quindi bloccato e identificato il venticinquenne, raccogliendo nel frattempo la testimonianza dell’autore della chiamata. È quindi emerso che nella serata precedente, grazie all’applicazione dell’antifurto che l’uomo ha sul cellulare, era riuscito a vedere le immagini che ritraevano il soggetto che si era introdotto nel suo appartamento, probabilmente con l’intento di rubare. L’incursore, però, era stato fuggire dall’attivazione dell’antifurto. Le immagini, chiare e definite, avevano ripreso le fattezze fisiche e l’abbigliamento del ladro, che corrispondevano a quelle del giovane danese incrociato per strada ieri pomeriggio. Portato in Questura, dopo essere stato formalmente riconosciuto da parte della vittima, il ladro è stato denunciato con l’accusa di tentato furto aggravato.

Inoltre ieri sera, la pattuglia della volante è nuovamente intervenuta nella zona di via per Brunate, per la segnalazione dell’intrusione in un cantiere di una casa in ristrutturazione, di un uomo che, secondo la descrizione, sembrava essere lo stesso venticinquenne danese. Che in effetti è stato rintracciato poco distante.