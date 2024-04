Il successo su Forlì rilancia Cantù. Ora testa ai playoff

La vittoria dell’Acqua San Bernardo Cantù a Forlì non è stata solo un semplice successo, ma un segnale forte di ripresa e solidità per una squadra che ha attraversato momenti di incertezza nella prima parte del 2024. Con questo risultato, Cantù si assicura matematicamente il secondo posto nella classifica, un obiettivo chiave che era stato messo a rischio dalle performance altalenanti delle ultime settimane.

Il confronto con Forlì, oltre a rappresentare una rivincita dopo la sconfitta in Coppa Italia, è diventato un simbolo della resilienza e della capacità di reazione di Cantù dopo quella "piccola crisi" come l’ha definita coach Devis Cagnardi che della squadra ha elogiato l’approccio mentale e fisico dei suoi giocatori. Il successo è significativo non solo per i punti in classifica, ma anche per il morale della squadra e per la fiducia in vista dei play-off.

Alessandro Luigi Maggi