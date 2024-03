Il nuovo ponte avanza “Varo“ a Cantù-Asnago

La prima campata del nuovo ponte di Cantù Asnago è stata posizionata ieri pomeriggio e nei prossimi giorni dovrà avanzare fino alla sede definitiva. Dopo 112 anni di servizio la struttura su cui passa la provinciale e sotto cui scorre la linea ferroviaria che porta in Svizzera sta per andare in pensione. Un’opera da 3 milioni e 400mila euro. L’intervento di ieri non ha ripercussioni sulla viabilità, mentre nei prossimi giorni si lavorerà di notte lungo la ferrovia: Rete Ferroviaria Italiana dovrà infatti autorizzare un’interruzione della linea internazionale Milano-Como-Chiasso. Alla posa della campata da 1.200 tonnellate hanno partecipato il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, il sindaco di Cantù Alice Galbiati, il sindaco di Cermenate Luciano Pizzutto e il dirigente del settore Viabilità di Villa Saporiti, Bruno Tarantola. "Il successo di questa impresa è il risultato del lavoro di squadra – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca - In due anni, siamo riusciti a portare a compimento questo straordinario progetto". "Il nuovo ponte di Asnago è un’opera di alta ingegneria e di importanza strategica per tutto il territorio. Andiamo a riconnettere, in maniera molto più snella, Cantù con Cermenate e con le principali arterie che collegano la nostra città. – ha dichiarato il sindaco di Cantù, Alice Galbiati - Tutti abbiamo vissuto i disagi di questi anni ed oggi ci stiamo avvicinando al varo definitivo. "Questa sarà un’opera fondamentale per la viabilità locale, per facilitare la connessione tra Cermenate e Cantù ma in generale tutta la Bassa comasca con la zona del Canturino", ha concluso il sindaco di Cermenate, Luciano Pizzutto.