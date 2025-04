Il Lario non si è mai davvero fermato. Pasqua e ponti verso il tutto esaurito

È una bella e lunga vacanza la sorpresa nell’uovo dei lombardi che si preparano alla Pasqua e al primo ponte di primavera, che per i più fortunati non si concluderà prima del 1 maggio. Secondo i dati di Federalberghi, più di un italiano su cinque è pronto a mettersi in viaggio per un giro di affari che si attesta sui 4,9 miliardi e nell’88% dei casi rimarrà in Italia. In Lombardia è grande attesa per la ripartenza del turismo sui laghi che in alcuni casi, il Lario ad esempio, non si sono fermati neppure in inverno. Il tasso di occupazione è già molto alto in questi giorni, grazie ai visitatori del Salone del Mobile che si concedono un po’ di relax in hotel di lusso e resort di Como, Cernobbio, Bellagio e Tremezzina, ma con l’avvicinarsi della Pasqua si andrà verso il tutto esaurito.

In provincia di Sondrio il periodo tra Pasqua e inizio maggio, incluso il ponte del 25 aprile, la domanda di alberghi e case vacanze supera l’80% con picchi che raggiungono il 92% in Alta Valtellina. Poi a giugno si parte con il turismo estivo e Valtellina e Valchiavenna possono già contare su una domanda del 78%.

Da oggi prende il via la stagione turistica anche sul Ceresio, tra le novità i collegamenti tra Porlezza e Ponte Tresa, il Grotti tour, le escursioni tra Gandria e i borghi del basso Ceresio e il ritorno della Vedetta tour. Confermati i villaggi del Ceresio on tour, mini crociere tra borghi e natura, e le visite culturali in collaborazione con musei e parchi svizzeri, come la Swissminiatur, il parco Scherrer, il Museo dei fossili del Monte San Giorgio e il Museo svizzero delle dogane.

Non ci sono solo gli alberghi: dopo anni di espansione impetuosa, il mercato degli affitti brevi entra nella fase di maturità, premiando chi opera in modo professionale e sostenibile. "Abbiamo superato l’era della corsa verso un numero sempre maggiore di case online – sottolinea Francesco Zorgno, presidente di CleanBnB, più grande gestore italiano specializzato negli affitti brevi –. Oggi il valore è nella capacità di gestire tanti soggiorni e massimizzare l’utilizzo di ogni singola proprietà, nella sostenibilità economica e sociale del modello e nella capacità di offrire un servizio professionale. Siamo in un’era in cui le persone viaggiano più spesso, per motivi diversi, e si aspettano soluzioni flessibili. Chi gestisce immobili deve saper interpretare queste esigenze in tempo reale, con un’offerta dinamica sempre affidabile".Ro.Can.