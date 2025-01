Il genio di Oliviero Toscani nella mostra “Immaginare“

Un genio riconosciuto in tutto il mondo quello di Oliviero Toscani, molto amato anche nella Svizzera italiana. Il Max museo di Chiasso ha voluto ricordarlo attraverso la mostra antologica, la prima in Svizzera, “Immaginare“, che ospitò sette anni fa. Un legame speciale quello tra la Svizzera e il grande fotografo, che proprio qui ha studiato all’inizio degli anni ‘60 fotografia e grafica alla Kunstgewerbeschule, scuola di Arti Applicate, di Zurigo. E proprio questa città ha ospitato la sua ultima mostra, “Oliviero Toscani: fotografia e provocazione“ al Museum für Gestaltung a Zurigo, chiusa il 5 gennaio.

La mostra ha segnato il ritorno in Svizzera delle sue opere, dopo l’evento che il Max museo gli ha dedicato fra l’autunno del 2017 e l’inizio del 2018, a cura di Susanna Crisanti e Nicoletta Ossanna Cavadini. Oltre al ricco materiale esposto nelle sale del Max museo, l’evento proseguiva all’esterno della struttura - nel “bosco dei manifesti“ e in un percorso urbano, lungo Corso San Gottardo - con grandi foto realizzate da Toscani per il progetto Onu “Razza Umana“.

"Il continuo compiacimento della diversità – lo ricorda il museo di Chiasso, con le parole Nicoletta Ossanna Cavadini a conclusione del saggio in catalogo “Lo spirito innovativo della Kunstgewerbeschule“ - la sua costante capacità immaginifica nel riuscire a sviluppare la parte sovversiva, inaspettata e anche dettata dalla casualità, rimangono incastonati nella formazione di Toscani, ma ne fanno anche la costruzione della sua forza interiore in continuo divenire".

Roberto Canali