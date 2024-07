Il cantiere di Borgovico chiude in anticipo. Acinque ottimista: "Riapriremo a Ferragosto"

Sta proseguendo spedito, anzi è addirittura in anticipo rispetto ai termini previsti per la chiusura, il cantiere per rifare la rete idrica in Borgovico. "La professionalità e la competenza hanno consentito a Lereti, società del gruppo Acinque, di ridurre i tempi del temuto cantiere di Borgovico che paventava riflessi pesanti sulla circolazione viabilistica interessando l’asse di accesso da nord alla convalle - spiega Stefano Cetti, amministratore delegato del gruppo Acinque - I lavori, salvo imprevisti in corso di esecuzione, potrebbero essere ultimati dopo la metà di agosto, con almeno due settimane di anticipo sulla tabella di marcia". Nella mattinata di ieri si è svolto un sopralluogo alla presenza del sindaco Alessandro Rapinese. L’ad di Lereti, Marco Levi, ha illustrato i numeri più significativi dell’azienda che riducendo le perdite sotto la soglia del 20 per cento – stante la media nazionale attestata sul 40 per cento – ambisce ad una promozione nella speciale classifica delle imprese che realizzano interventi di efficientamento e abbattono la dispersione.

"Per quanto riguarda le perdite non siamo ancora in classe A – ha detto Levi -, ma contiamo di arrivarci grazie anche ad interventi come quelli del rifacimento della reti di via Borgovico: il nostro tasso di dispersione nel 2022 è sceso al 13,5%".