Il buon governo del sindaco: "Orgoglioso della mia città"

Premiato a Gorizia, ma soprattutto apprezzato dai suoi concittadini il sindaco Simone Moretti che ha ricevuto Eloge 2025, il Marchio Europeo di Qualità del Buon Governo. "Un riconoscimento al nostro Comune, alla nostra comunità e tutti i cittadini e le associazioni - ringrazia il sindaco -. Una gran bella giornata, una di quelle che ti rende molto orgoglioso di poter rappresentare la tua città come sindaco e di aver avuto la volontà di mettersi in gioco per valutare pregi e difetti dell’amministrazione, o meglio punti di forza da mantenere e punti di debolezza da eliminare".

Il riconoscimento parte da lontano: nei mesi scorsi più di 200 cittadini hanno scelto di partecipare al questionario in forma anonima. Un modo per tracciare il profilo dei servizi comunali e dei risultati ottenuti dall’amministrazione.

Il Programma ELoGe nasce sulla base di un partenariato tra il Consiglio d’Europa, l’Isig (Istituto di sociologia internazionale di Gorizia) e l’Aicree (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa). ELoGE è uno strumento destinato ai Comuni per comprendere i propri punti di forza e di debolezza per avviare azioni e affrontare queste ultime nel modo più efficiente ed efficace. Nel 2024 hanno partecipato 144 comuni, di cui 67 alla fase finale.