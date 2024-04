Il Bari scalda la città . Gli Hartono allo stadio

Tutto esaurito al Sinigaglia per Como-Bari di oggi pomeriggio (inizio alle 14). Partita fondamentale per i lariani che devono confermare il secondo posto solitario, ma anche per i pugliesi di Iachini che devono lasciare la zona retrocessione. Il Como giocherà ancora con le due punte, l’unico dubbio di Roberts riguarda nil centrocampo: Bellemo rientra dalla squalifica e uno tra Abildgaard e Braunoder dovrà fargli posto. L’austriaco sembra leggermente in vantaggio dopo le due ultime ottime prestazioni. Anche Verdi ha completamente recuperato dall’infortunio e partirà dalla panchina.

In attacco partiranno Cutrone e Gabrielloni, ormai coppia fissa e affiatata, con Gioacchini e Fumagalli pronti a subentrare nella ripresa. Sarà confermata la difesa a quattro, con Iovine e Sala, che con il passare delle partite hanno soppiantato Curto e Ioannou. In occasione della partita, per la prima volt n in sei anni, sarà presente una componente della famiglia Hartono, si tratta di Giok moglie di Robert Hartono. " Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Catanzaro" giocare compatti e con mentalità offensiva - spiega Roberts alla vigilia della sfida -. Non abbiamo idea di come giocherà il Bari, se a 4 o a 5 in difesa, noi ci adatteremo durante la partita. Amano il possesso palla, noi dovremo contrastarli con la nostra tecnica e idee. Baselli sta meglio: è un’arma in più che abbiamo, ma è un giocatore reduce da infortuni importanti, dobbiamo utilizzarlo al momento opportuno. Braunoder è giovane, ambizioso e affamato, proprio quello che serve a questa squadra".

(4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga , Odenthal, Sala ; Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Gabrielloni. All. Roberts.