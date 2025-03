I manager del lusso. L’accademia cresce nell’ex scuola

Continueranno a formarsi sul lago di Como i manager degli hotel di lusso e dei ristoranti più glamour, in Italia e nel mondo, grazie ai corsi di IATH Academy che da dieci anni a questa parte ha aperto la sua accademia di specializzazione in “Hospitality management“.

L’academy eroga corsi ITS di alta formazione post-diploma, sia in italiano che in lingua inglese per formare i futuri Hospitality Manager, giovani in possesso di un diploma di scuola superiore e interessati ad inserirsi nel settore per gestire e coordinare i complessi processi aziendali dell’impresa turistica.

In questi giorni l’amministrazione comunale ha sottoscritto l’accordo per affidare a IATH Academy l’ex scuola media in via Regina 17, che verrà riqualificata e restaurata dai privati e trasformata in un nuovo centro studi.

"Il progetto esecutivo, redatto dalla società Archicomo Engineering, ha l’obiettivo di recuperare l’immobile, oggi in stato di abbandono, restituendolo alla sua destinazione di luogo di formazione della Fondazione del Turismo e dell’Ospitalità – IATH ma anche per attività pubbliche polivalenti, migliorando nel contempo il decoro urbano e ambientale e completando la rigenerazione urbana della zona in cui è inserito l’immobile - spiega il sindaco Matteo Monti - La proposta progettuale si configura quindi come un intervento di risanamento e recupero del patrimonio edilizio pubblico, favorendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità locale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico".

Gli spazi interni torneranno ad assolvere l’originaria funzione di aule: non sono previsti mutamenti di destinazioni d’uso. Data la natura del vincolo storico artistico e delle peculiarità del fabbricato, i lavori di adeguamento avranno come obiettivo il restauro e la conservazione integrale di tutte le componenti materiche e architettoniche attuali.

La fondazione IATH è pronta a investire 4 milioni di euro.

Ro.Can.