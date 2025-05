Hitchcock sul Lario. Immagini inedite di un amore datato 1925

MENAGGIO (Como)Passeggiata creativa del Lake Como Walking Festival a Menaggio domani, con un cortometraggio inedito di Hitchcock sul Lago di Como. Il ritrovo è previsto alle 14.30 nell’aula magna della scuola media di Menaggio, in via Camozzi 23, dove sarà proiettato un videomontaggio di scene girate a Menaggio dei film "L’idolo", del 1954, con David Niven e "Il mio miglior nemico" del 2006, di e con Carlo Verdone. Verrà presentato nell’occasione anche un filmino di famiglia inedito di Alfred Hitchcock, girato all’inizio degli anni Trenta sul Lago di Como, con moglie e figlia del regista, e saranno proiettate alcune foto di scena de "L’Idolo", realizzate dal fotografo di Menaggio Riccardo Lanfranconi, e messe a disposizione dal figlio Emilio, che porta avanti la tradizione e l’attività di famiglia.

Inoltre Ramona Rossi leggerà un brano del romanzo "Un dramma borghese" di Guido Morselli da cui è stato tratto l’omonimo film girato in gran parte al Grand Hotel Victoria di Menaggio e da "Casino Royale" di Ian Flaming, primo libro della saga di 007, che ha ispirato due film, di cui uno girato in parte sul Lago di Como. La proiezione sarà seguita da una passeggiata ad anello di circa 2 chilometri e mezzo tra il lungolago e il centro storico di Menaggio. Il percorso toccherà alcuni set dei film già citati, più il Grand Hotel Victoria, che nel 1979 è stato la location principale del lungometraggio "Un dramma borghese" con Franco Nero e Dalila Di Lazzaro, tratto dall’omonimo romanzo di Guido Morselli. La tappa conclusiva sarà nei pressi di Cinelario, l’unico cinema di comunità presente nel Centro Lago, che fu set della serie televisiva "Un ciclone in famiglia" con Massimo Boldi e Barbara De Rossi. La passeggiata è gratuita con un limite di 110 posti, e prenotazione obbligatoria sul sito http://sentierodeisogni.it/eventi. L’evento è organizzato dall’associazione Sentiero dei Sogni, coordinatrice del festival con Fondazione Alessandro Volta.

Paola Pioppi