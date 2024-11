Halloween da incubo sul lago . Ragazzino picchia un carabiniere . Una ragazza denuncia abusi

Per sedare la lite scoppiata in piena notte fuori dalla discoteca Venus, in via Sant’Abbondio, sono intervenuti carabinieri e polizia. Finendo per denunciare un minorenne svizzero che ha aggredito un carabiniere. La chiamata al numero di emergenza è arrivata alle 4.30 di giovedì notte segnalando una rissa: quando le pattuglie sono arrivate, la situazione era già sotto controllo, ma c’erano ancora alcuni giovani che gridavano verso gli addetti alla sicurezza del locale, tra cui un minorenne svizzero che aveva già iniziato a dare problemi quando si trovava all’interno del locale. Mentre poliziotti e carabinieri cercavano di riportare la calma, un militare è stato aggredito da un ragazzino di 17 anni residente a Melano, in Canton Ticino, che fin da subito si era mostrato molto ostile, insultandoli e cercando di aggredirli fisicamente. Fino a riuscire a spintonare un carabiniere facendolo finire a terra. È stato quindi bloccato e caricato in auto per essere identificato in caserma, ma anche durante il tragitto ha continuato a colpire i vetri della pattuglia. Mentre lo denunciavano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stata convocata la madre: ma anche davanti a lei, il ragazzo ha continuato a dare in escandescenza e a insultare i militari.

Nel frattempo è emerso che poco prima dell’arrivo delle pattuglie, all’interno della discoteca una ragazza aveva chiesto aiuto, dicendo di essere stata molestata e palpeggiata mentre si trovava in bagno da un altro giovane, che aveva conosciuto su Instagram prima di incontrarsi all’interno della discoteca. Ma il ragazzo nel frattempo si era allontanato, e al momento non è stato possibile rintracciarlo: ieri mattina sono state acquisite le telecamere per meglio verificare l’accaduto. Pa.Pi.