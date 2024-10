Milano, violentata in auto dal ragazzo conosciuto poco prima in discoteca

Milano – Violentata in auto da un ragazzo che avrebbe dovuto accompagnarla a casa: è quanto ha riferito una ragazza di vent'anni soccorsa in strada intorno alla cinque della scorsa notte, tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, in via D'Azeglio all'angolo con via de Tocqueville a Milano, nella zona della movida di corso Como.

A dare l'allarme è stata un’altra ragazza che passando ha visto la giovane in strada e ha telefonato al numero d'emergenza. Subito sono arrivati polizia e personale sanitario. La ragazza, che vive a Milano ed è di origine colombiana, ha raccontato di essere andata in un locale dove ha conosciuto un ragazzo. A fine serata lui l'avrebbe dovuta accompagnare a casa ma, una volta saliti in auto, ha abusato di lei e alla fine si è allontanato.

La ragazza è stata portata con traumi diffusi sul corpo alla clinica Mangiagalli, specializzata nei casi di violenza sessuale