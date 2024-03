Guerra al tarlo. Si abbattono ben 204 alberi

A New York ci hanno messo 25 anni per debellarlo. A Bergamo l’amministrazione comunale non intende attendere tanto. Il tarlo asiatico minaccia il patrimonio arboreo: dopo un accurato monitoraggio, si è deciso che le 4 piante dove il parassita ha preso dimora, nel quartiere del Villaggio degli Sposi, primo focolaio (2 al parco della Trucca, una al Cte del quartiere e una al parco Aldo Moro), siano da abbattere. Entro aprile, però, le piante che verranno tagliate saranno ben 204 (di cui 109 alla Trucca): oltre alle 4 diventate la “casa“ del tarlo asiatico, verranno abbattuti altri 200 alberi che si trovano nel raggio di 100 metri da quelli malati. Attenzionati speciali, dove sono iniziati in questi giorni i monitoraggi di Ersaf e del Servizio fitosanitario di Regione, i quartieri di Grumello, Longuelo, Loreto, San Paolo, San Tomaso e Colognola.

"E non è detto che sia finita qui - spiega l’assessore al Verde pubblico del Comune, Marzia Marchesi (foto) -. Le verifiche sono in corso, questa è una foto del presente". La diffusione del parassita segue un preciso percorso: aldilà della circonvallazione, a Treviolo (questo il focolaio più vicino a quello cittadino, con quello di Curno) e dentro il parco della Trucca. I tecnici di Ersaf sono sul territorio, binocoli in mano, per avvistare i segni lasciati dagli insetti, le “timbrature“, ovvero la deposizione delle uova, e fori circolari di “sfarfallamento“, da cui escono gli insetti adulti. A Bergamo la presenza del tarlo sarebbe recente. "Abbiamo trovato solo ‘fori’ di entrata, non di uscita - dice Simone Sala di Ersaf -. Questo ci porta a pensare che l’infestazione risalga alla fine dell’estate". Entro aprile, prima dello “sfarfallamento“ (quando gli insetti adulti usciranno dal tronco) tutti i 204 alberi saranno abbattuti e chippati: il legno distrutto. M.A.