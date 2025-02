Grida e spintoni davanti al bimbo. Era evaso da casa: arrestato

Ha dato in escandescenze dopo essere evaso dai domiciliari, accanto al figlio di 8 anni terrorizzato. In pochi minuti un uomo di 47 anni di Como è riuscito a commettere una serie di reati che lo hanno condotto in camera di sicurezza. L’intervento della Volante è avvenuto sabato verso le 19 in piazza Fisac, su richiesta della vigilanza di un supermercato, dove l’uomo, in condizioni di alterazione psicofisica, stava gridando, incurante del bimbo visibilmente spaventato. I poliziotti hanno subito messo in sicurezza il bimbo, poi si sono concentrati sull’uomo, sempre più violento: prima con insulti e minacce, poi con spintoni e calci, infine una testata al cofano della volante. Mentre stava chiudendo la portiera posteriore, dopo averlo fatto salire, un agente si è ferito a una mano tagliandosi con le schegge del finestrino mandato in frantumi da un calcio sferrato dall’uomo. Una volta portato in Questura, è emerso che si trovava ai domiciliari per scontare una pena di 5 anni e 8 mesi per maltrattamenti in famiglia, oltre a una nutrita lista di precedenti penali. Gli agenti lo hanno arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e evasione, reati per i quali sarà processato questa mattina, e denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e ubriachezza molesta. Nel frattempo il bimbo è stato affidato alla madre, ignara di quanto stava accadendo e convinta che fosse dai nonni paterni. Pa.Pi.