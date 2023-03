Greta Spreafico, il giardiniere: “La notte in cui è scomparsa mi chiese di rimanere da lei, ma rifiutai”

Erba (Como), 30 marzo 2023 - La trasmissione tv "Chi l'ha visto?" è tornata a occuparsi ieri sera del caso di Greta Spreafico, la cantante rock erbese sparita nel nulla l'8 giugno scorso a Porto Tolle, in Veneto, dove si era recata per vendere una casa di famiglia ricevuta in eredità dal nonno.

Le telecamere della Rai hanno raccolto la testimonianza di Andrea Tosi, il giardiniere con la passione per la musica che aveva conosciuto Greta a inizio giugno dell'anno scorso e si era molto legato a lei negli ultimi giorni prima della scomparsa.

L'uomo ha ricordato di aver fatto compagnia alla cantante accompagnandola in auto lungo il delta del Po e di aver trascorso la giornata al mare. «Siamo stati insieme fino alle 2 di notte, poi lei mi ha chiesto di fermarmi a farle compagnia - ha raccontato davanti alle telecamere - ma ero troppo stanco e ho preferito ritornare a casa».

Le ultime tracce di Greta sono nelle immagini riprese dalle telecamere di Porto Tolle che hanno ripreso la sua auto a zonzo per le vie del paese, nel dedalo di strade e ponti che attraversano il delta del Grande Fiume, le immagini però sono troppo sgranate per poter dire se la sagoma al volante era davvero lei.

La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo sulla scomparsa della donna, nei giorni scorsi è stato scritto anche il nome di un sospettato non si sa ancora se per sequestro di persona o omicidio, ma Andrea Tosi nei giorni scorsi di fronte alle telecamere di Telelombardia aveva respinto ogni addebito, spiegando di aver incontrato i carabinieri che però non gli hanno notificato nulla.

"Chi l'ha visto?" ha ripercorso il travaglio vissuto negli ultimi mesi da Greta, ossessionata dalla paura di rimanere da sola soprattutto di notte, incapace di dormire e con frequenti crisi epilettiche.

Il convivente Gabriele Lietti ha ricordato il suo malessere e il fratello della donna, Enrico, ha ricordato le sue ossessioni che l'avevano portato a rompere con il resto della famiglia anche per questioni economiche.

Dal 22 dicembre del 2022 la cantante si era trasferita a vivere a casa del fidanzato e la decisione di vendere la casa di Porto Tolle, con la sparizione che si è verificata la sera prima del rogito di fronte al notaio, era un po' come l'ennesimo passo della donna per tagliare i ponti con il passato e iniziare una nuova vita. Nonostante tutto gli amici veneti hanno ricordato la sua costante paura e la sua profonda depressione. Nessuno però si immaginava che potesse sparire in questo modo.