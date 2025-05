Efficienza ed economia circolare nella nuova edizione del Meci a Lariofiere

La nuova edizione di Meci, la mostra edilizia civile e industriale, punto di riferimento per i territori di Como, Lecco, Sondrio, Monza e Brianza, è in programma a Lariofiere di Erba dal 15 al 18 maggio. Quest’anno la mostra si arricchisce di contenuti e propone in contemporanea: a partire dal 16 maggio, si svolgerà infatti Forlener, il salone dedicato alla filiera foresta-legno-energia, per scoprire soluzioni integrate per l’efficienza energetica e l’economia circolare. Il salone sarà aperto ogni giorno dalle 9.30 alle 19.00, con inaugurazione giovedì 15 alle 10, con la possibilità di registrarsi e acquistare il biglietto sul sito www.fierameci.it, dove si trovano anche il programma, l’elenco degli espositori e gli eventi suddivisi per aree tematiche: sviluppo urbanistico, costruzioni, sicurezza, edilizia sostenibile e cantiere. Tra gli altri, venerdì 16 è previsto un focus su demografia di impresa e lavoro.