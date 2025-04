Gli amici non lo vedono e scoprono la tragedia

Una famiglia distrutta, gli amici increduli e tre persone in ospedale. È successo a Pasqua – erano quasi le 20.30 – a Novate Mezzola, nei pressi della galleria di Campo. In quel punto ha perso la vita Matteo Triulzi, 23 anni. Residente con la famiglia a San Cassiano di Prata Camportaccio, era al volante della sua Audi per raggiungere alcuni amici a Piantedo quando avrebbe effettuato un sorpasso ed è piombato contro due veicoli che sopraggiungevano, una Fiat 16 e una Volkswagen Up. Nella terribile carambola è rimasta coinvolta anche una quarta auto, una Hyundai. d avere la peggio Matteo, estratto a fatica dalla sua auto completamente accartocciata e spirato ancor prima di poter essere trasferito in ospedale con l’elisoccorso. Il giovane lavorava oltreconfine, a Bondo, come falegname e gli amici che domenica sera lo aspettavano, non vedendolo arrivare né riuscendo ad avere sue notizie al telefono, gli sono andati incontro e si sono così trovati davanti la più drammatica delle scene. Sara Baldini