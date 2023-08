Como, coppia di giovani scappa senza pagare il sushi: il ristoratore li insegue e loro lo massacrano di botte

Como, 26 agosto 2023 - Non si sono limitati a rimpinzarsi di sushi senza pagare, quando il ristoratore che avevano beffato li ha inseguiti e raggiunti per chiedere di saldare il conto lo hanno aggredito, picchiato e gli hanno rotto la mandibola con un calcio.

Una brutale aggressione che si è consumata ieri in pieno centro a Como, ai danni di un ristoratore cinese di 47 anni che ha avuto solo il torto di esigere il conto, 45 euro in tutto, a due clienti hanno preferito massacrarlo di botte procurandogli una microfrattura alla mandibola, dopo un calcio assestato al volto, e anche un'emorragia celebrale, per fortuna lieve.

Protagonisti dell'aggressione un 25enne comasco, ma residente a Varese, già noto alle forze dell'ordine e una 21enne di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. I due hanno pranzato e poi, con la scusa di fumare una sigaretta all'esterno del locale, si sono allontanati senza pagare.

Identificati e fermati dalla polizia, in seguito all'aggressione, i due sono stati denunciati a piede libero per insolvenza fraudolenta e lesioni personali.